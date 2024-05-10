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Бывший замглавы Перми покинула свой пост в московском институте благоустройства

Бывший замглавы Перми покинула свой пост в московском институте благоустройства

Она осталась в учреждении в качестве координатора проектов.Бывший заместитель главы Перми Елена Гонцова покинула пост замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства.

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