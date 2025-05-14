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Апелляционный суд отказал "Роснефти" во взыскании 6,1 млрд рублей с "Транснефти"

Апелляционный суд отказал "Роснефти" во взыскании 6,1 млрд рублей с "Транснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение арбитражного суда Москвы, отказав во взыскании более 6,1 млрд рублей с "Транснефти" по иску "Роснефти" из-за строительства трубопровода в Краснодарском крае.

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