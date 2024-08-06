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Царьград

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В Сочи 6 августа ожидают сильные дожди и смерчи

В Сочи 6 августа ожидают сильные дожди и смерчи

На некоторых участках может резко подняться уровень воды.В Сочи и ФТ Сириус до конца 6 августа прогнозируются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с.

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