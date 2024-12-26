Взрывы и пробоина: новые подробности крушения судна «Урсы Майор»

После серии из трех взрывов по правому борту российского грузового судна «Урса Майор», следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток, была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщает 26 декабря РИА Новости, ссылаясь на владельца судна.
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