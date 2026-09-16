Воронежские вузы вошли в всероссийский рейтинг медийной активности

Рейтинг медийной активности вузов России M-RATE за август 2026 года опубликован. Среди воронежских университетов наивысшую позицию занял ВГЛТУ имени Г.
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