Не зная броду, не суйся в воду. Эвакуация Нивы

Любители отдыха на природе часто застревают, глядя на колеи и думая: «Машина уже проехала, значит, и мне надо проехать…» При этом я не думаю, что могли пройти машины с совершенно разным уровнем подготовки и проходимостью.
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