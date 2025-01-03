НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ. Лигой ограничены убытки суммой в 105 млн фунтов за три года

«Лестер» избежал штрафа в начале этого сезона после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении правил на сумму 24,4 млн фунтов стерлингов в сезоне-2022/23.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх