10 великолепных идей, которые были проданы за копейки

Гениальные идеи очень часто в момент своего появления не кажутся чем-то исключительным. История знает случаи, когда люди в стремлении заработать продавали свои идеи буквально за копейки, а через некоторое время они приносили своим новым владельцам весьма солидные барыши.
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