Доцент Иванова-Швец: недостающий стаж для страховой пенсии разрешается купить

В результате этих разрешенных Законом махинаций, постепенно, пенсия тунеядца приближается к пенсии горняка, шахтера, металлурга, отдавших своей отрасли десятки лет. Нынешний режим упорно рвет "остатки советских калош", не умея ничего, кроме развала. В том числе советского социального благополучия.

Николай Герасименко

Кто дружит с арифметикой, не говоря уже о математике, после незамысловатых манипуляций на калькуляторе поймёт, что стоимость одного, а тем более 7,5 лет стажа будет значительно выше потенциальной пенсии в будущем.