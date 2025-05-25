В случае если у человека не хватает трудового стажа для получения страховой пенсии по старости, он может его докупить или доработать.
Доцент Иванова-Швец: недостающий стаж для страховой пенсии разрешается купить
Комментарии
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зуфар юсупов
В результате этих разрешенных Законом махинаций, постепенно, пенсия тунеядца приближается к пенсии горняка, шахтера, металлурга, отдавших своей отрасли десятки лет. Нынешний режим упорно рвет "остатки советских калош", не умея ничего, кроме развала. В том числе советского социального благополучия.
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10 час.
Николай Герасименко
Кто дружит с арифметикой, не говоря уже о математике, после незамысловатых манипуляций на калькуляторе поймёт, что стоимость одного, а тем более 7,5 лет стажа будет значительно выше потенциальной пенсии в будущем.
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4 час.
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