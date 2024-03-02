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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Хуситы. Если это не гениальная схема Москвы, то очень похоже

Хуситы. Если это не гениальная схема Москвы, то очень похоже

Давайте вспомним, каким образом Запад хотел победить Россию: А) С одной стороны – навязать ей крайне дорогостоящую войну Б) С другой стороны лишить Россию денег, чтобы экономика не выдержала всех трат и наступило военное поражение Короче, это как убедить человека взять огромный кредит, а потом сразу же выгнать его с высокооплачиваемой работы, да еще и с отвратительной характеристикой, чтобы больше нигде не взяли.

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Комментарии
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владимир тычинин
Помогать надо этим ребятам!!Надеюсь это происходит!!!!
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17 час.
Владимир Волжин
Откуда вдруг у нас взялся огромный торговый флот? Только строить начали... Фрахт наши грузы перевозит.
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14 час.
николай николай
Вооружением снабдить Хуситов .
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11 час.

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