Хуситы. Если это не гениальная схема Москвы, то очень похоже

Давайте вспомним, каким образом Запад хотел победить Россию: А) С одной стороны – навязать ей крайне дорогостоящую войну Б) С другой стороны лишить Россию денег, чтобы экономика не выдержала всех трат и наступило военное поражение Короче, это как убедить человека взять огромный кредит, а потом сразу же выгнать его с высокооплачиваемой работы, да еще и с отвратительной характеристикой, чтобы больше нигде не взяли.