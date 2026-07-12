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Калуга-поиск

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В Калужской области разыскивают 54-летнего мужчину

В Калужской области разыскивают 54-летнего мужчину

В Калужской области разыскивают пропавшего 54-летнего мужчину, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". Вячеслав Александрович #Юдин из деревни Вербежичи Людиновского округа исчез 3 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

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