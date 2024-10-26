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Мантуана удивляет погода в Петербурге: «Но это ​чудесный город, где мне нравится жить. Здесь семья чувствует себя в безопасности. Люблю гулять по паркам и выбираться в рестораны»

– В Петербурге вы уже два года. Расскажите, город вас еще чем-то удивляет? – Да, конечно! Например, погодой (улыбается).

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