Лучших работников транспорта наградили в преддверии профессионального праздника

Накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта в спортивном зале "Айка" состоялся торжественный вечер, на котором были награждены лучшие сотрудники транспортных предприятий группы "Норильский никель".
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