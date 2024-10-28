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Регионы России

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Лучших работников транспорта наградили в преддверии профессионального праздника

Лучших работников транспорта наградили в преддверии профессионального праздника

Накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта в спортивном зале "Айка" состоялся торжественный вечер, на котором были награждены лучшие сотрудники транспортных предприятий группы "Норильский никель".

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