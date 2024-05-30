«Пандемическое соглашение»: прямая и явная угроза суверенитету России Социализм ВОЗ После пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вознамерилась защитить мир от будущих вирусных несчастий.
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