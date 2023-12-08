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«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами

«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами

Заставь дурака Богу молиться - он себе и лоб расшибет (народная мудрость, если что). «Новые люди» разрабатывают проект закона об оскорблении чувств женщин – вице-спикер Даванков.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
«Новые люди» - как одежда со старыми дырками.
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8 час.
HotRS
Можно подумать, что остальные партии не изобретены политтехнологами. Была, помнится, народная Партия любителей пива. И где она?
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8 час.
Владимир Барышев
Партии то разные а суть то одна паразитарная!
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