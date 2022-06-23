iPhone 13 оказался популярнее всех остальных моделей Xiaomi и Redmi, вместе взятых, в ходе распродажи в JD.com

Как стало известно, в ходе июньской распродажи в магазине JD.com безоговорочным победителем стал смартфон iPhone 13, продажи которого в несколько раз превзошли достижения ближайшего конкурента.
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