В субботу, 25 июня, с 9.00 до 12.00 в Бобруйском райисполкоме проведет ´прямую телефонную линию´ заместитель председателя рай...

В субботу, 25 июня, с 9.00 до 12.00 в Бобруйском райисполкоме проведет ´прямую телефонную линию´ заместитель председателя райисполкома ДЫМША Юрий АлексеевичКурируемые вопросы: строительный комплекс, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов, архитектура и градостроительство, жилищная .