Беннетт разбил нос Сергачеву в драке в ходе матча «Флориды» и «Тампы»

Беннетт разбил нос Сергачеву в драке в ходе матча «Флориды» и «Тампы»

Михаил Сергачев получил повреждения после драки в матче НХЛ. Российский защитник «Тампы» подрался с нападающим «Флориды» Сэмом Беннеттом по ходу игры регулярного чемпионата.

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