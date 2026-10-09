«СТРАНА.ua» сообщает: часть Одессы осталась без света и воды

В Одессе значительная часть города осталась без электричества и воды, об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.
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