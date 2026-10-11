Россия и США заключили дизельную сделку: Москва начинает поставки, Вашингтон снял санкции

Вашингтон и Москва заключили сделку о поставках свыше 300 тыс. тонн дизеля на американский рынок, сняв санкционные ограничения до 2027 года.
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