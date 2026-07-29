Орбитальные маневры: как российские «Космосы» следят за западными спутниками-шпионами

Противостояние в космическом пространстве, похоже, переходит в активную фазу. Военные аналитики и профильные каналы обсуждают маневры на околоземной орбите: по неофициальным сведениям, российские военные задействовали аппараты, способные блокировать космическую разведку противника.
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