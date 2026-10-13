Победитель «Голоса» Сергей Волчков заявил о вокалистах и «вокалюгах»

Заслуженный артист РФ, победитель телепроекта «Голос» 2013 года Сергей Волчков назвал имена своих кумиров.
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