Трамп: в недалеком будущем территория США «может очень значительно увеличиться»

В недалеком будущем территория Соединенных Штатов «может очень значительно увеличиться». Соответствующее заявление, выступая в Лас-Вегасе, сделал новый американский президент Дональд Трамп, информирует ТАСС.
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