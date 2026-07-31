RTVI: Как русскоязычные люди живут в Сирии после смены власти

После свержения Башара Асада русские в Сирии ушли в мессенджеры и больше не могут собираться вместе.После смены власти в Сирии, которая произошла в декабре 2024 года, русскоязычные жители страны почти полностью прекратили личные встречи.
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