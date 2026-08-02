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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берни Экклстоун: «Не могу не поставить на титул Ферстаппена с такими коэффициентами, но у Макса вряд ли получится»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о том, что на титул пилота « Ред Булл » Макса Ферстаппена можно поставить с коэффициентом 43.

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