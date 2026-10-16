В случае конфликта новый инструмент позволит полностью перекрывать доступ на европейский рынок товаров из Китая или других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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