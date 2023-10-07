ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 октября 2023 года

Энергетический прогноз на седьмое октября две тысячи двадцать третьего года = 913 =Большого человека можно узнать по тому, как он обращается с маленькими людьми = Будьте заняты - это самое дешёвое лекарство на Земле и одно из самых эффективных= "В эти тяжкие дни трудом оправдаетесь, действием вознесётесь, и Моим Именем достигните" = Главное, в действии каждого серого дня - проносить чашу доброты для Земли, для человека = Духовная смерть - это спуск в наиболее плотную, наиболее компактную Материю = Душа человека всегда говорит с Богом, но ум не позволяет понять истину слов Божьих = Если бы наши глаза видели Душу, а не тело, как же сильно отличались бы наши идеалы красоты… = "Если вы считает себя отдельным от Мира, Мир тоже покажется вам отдельным от вас.