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Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова.

Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова.

С приходом на должность министра обороны Андрея Белоусова, во вверенном ему ведомстве продолжается наведение порядка жесткой рукой.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Да уж!
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