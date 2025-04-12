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Царьград

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Подводные лодки "Палтус" — скрытая угроза НАТО с крылатыми ракетами "Калибр"

Подводные лодки "Палтус" — скрытая угроза НАТО с крылатыми ракетами "Калибр"

Русская подводная лодка "Палтус" вызывает тревогу у стран НАТО благодаря модернизации и наличию крылатых ракет "Калибр".

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