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ISU может разрешить сальто в фигурном катании

ISU может разрешить сальто в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов. «Сальто планируется убрать из списка запрещённых элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации», — приводит слова источника ТАСС.

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