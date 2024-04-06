ISU может разрешить сальто в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов. «Сальто планируется убрать из списка запрещённых элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации», — приводит слова источника ТАСС.