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Рогов заявил, что Украина готовит два сценария провокации против России

Рогов заявил, что Украина готовит два сценария провокации против России

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские власти готовят два сценария крупной провокации против России, чтобы вернуть поддержку западных стран.

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