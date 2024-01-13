Рогов заявил, что Украина готовит два сценария провокации против России

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские власти готовят два сценария крупной провокации против России, чтобы вернуть поддержку западных стран.
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