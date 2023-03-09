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Дмитрий Васильев: «Те, кто обвинял во всем Россию, сами применяют запрещенные препараты. От меня никакой пощады они не услышат никогда»

Дмитрий Васильев ответил иностранным спортсменам на высказывания против России. – В следующем сезоне у Йоханнеса (Бо) найдется конкурент? – Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать.

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