Внимание! Разыскиваются родные павших героев, уроженцев Молдовы

В адрес Поискового движения Молдовы обратились поисковики из Российской Федерации с просьбой оказать содействие в поиске родственников солдат Красной армии – уроженцев Молдовы, погибших при освобождении Калининградской области в 1945 году.
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