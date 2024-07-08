Туристам дали пару полезных советов, как сэкономить на покупке авиабилетов

Екатерина Долгих рассказала "Газете.Ru", что билеты за границу лучше покупать во вторник или средуЭксперт Екатерина Долгих рассказала, что билеты на самолёт обычно дешевле, если их покупать с понедельника по четверг.
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