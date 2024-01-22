Авторы провальной The Day Before уже работают над своей следующей игрой Молодая ст...

Авторы провальной The Day Before уже работают над своей следующей игройМолодая студия Fntastic успела отметиться релизом выживальщика под названием The Day Before, выход которого стал самым громким игровым провалом прошлого года.
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