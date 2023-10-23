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Закон, порядок, государство

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Даже гладить не придется: добавьте 1 вещь при стирке и сохраните цвет и форму джинсов

Даже гладить не придется: добавьте 1 вещь при стирке и сохраните цвет и форму джинсов

Джинсы — это универсальный элемент гардероба, который любят многие. Однако со временем, после многократных стирок, они могут потерять свой первоначальный вид.

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