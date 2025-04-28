Александр Бугаев принял участие в заседании президиума Совета законодателей РФ

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге.
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