В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии

Майкл Сосчак, комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн в США, объявил об отмене приказа, требовавшего, чтобы местные жители оставались в укрытии, несмотря на активные поиски подозреваемого в массовом убийстве после инцидента в городе Льюистон.