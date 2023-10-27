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В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии

В штате Мэн отменили приказ, предписывающий жителям оставаться в укрытии

Майкл Сосчак, комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн в США, объявил об отмене приказа, требовавшего, чтобы местные жители оставались в укрытии, несмотря на активные поиски подозреваемого в массовом убийстве после инцидента в городе Льюистон.

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