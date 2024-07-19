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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд в отпуске рубил дрова в горах: «Отец заставил меня. У меня не было выбора»

Холанд в отпуске рубил дрова в горах: «Отец заставил меня. У меня не было выбора»

«Манчестер Сити» опубликовал ролик с подписью «Летняя силовая работа», в котором форвард подтверждает, что колол дрова.

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