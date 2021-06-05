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Карнак: следы машинных технологий на древнем памятнике

Карнак: следы машинных технологий на древнем памятнике

Запретные Темы Истории Ниже приведены одни из первых впечатлений от посещения Карнака. 1.

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Юрий Ильинов
The Church of Saint George (rock-hewn monolithic). Lalibela, Ethiopia ( late 12th or early 13th century AD). Церковь Святого Георгия ( Лалибэла, Эфиопия). Церковь вырублена в скальном монолите. 12-13 столетие. (размеры церкви: 12х12х12 м., углубления: 25х25х30 м.) — с Soumik Kr Dutta.
Юрий Ильинов
https://www.youtube.com/watch?v=wDVf528Ci1A

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