Карнак: следы машинных технологий на древнем памятнике

ЭксклюзивПолитикаКарнак: следы машинных технологий на древнем памятнике Запретные Темы Истории Ниже приведены одни из первых впечатлений от посещения Карнака. 1.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновThe Church of Saint George (rock-hewn monolithic). Lalibela, Ethiopia ( late 12th or early 13th century AD). Церковь Святого Георгия ( Лалибэла, Эфиопия). Церковь вырублена в скальном монолите. 12-13 столетие. (размеры церкви: 12х12х12 м., углубления: 25х25х30 м.) — с Soumik Kr Dutta.Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=wDVf528Ci1AКомментировать
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