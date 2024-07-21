Кто и зачем сеет панику на пляжах Кубани. Провокаторов пора привлекать к ответственности

Во времена ВОВ провокаторов расстреливали на месте. Во времена современной России такая мера кажется чрезмерной, но тем не менее некоторым ресурсам стоит задуматься о том, что за любые провокации придется отвечать.
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