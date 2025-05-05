БПЛА группировки «Днепр» поразили две артиллерийские установки ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» обнаружили и поразили два замаскированных артиллерийских орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальности более 25 км на ореховском направлении в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии