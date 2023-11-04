Виват, Донбасс! Нам всем крупно повезло!

Поздравляю Александра Кибовского с достойным назначением!Когда после недавних выборов мэр обновил правительство и на место Кибовского пришел другой глава Департамента культуры, я расстроился – Александр Владимирович сделал столько хорошего за свое правление, сколько не сделали бы и десять руководителей.
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