Виват, Донбасс! Нам всем крупно повезло!

Поздравляю Александра Кибовского с достойным назначением!Когда после недавних выборов мэр обновил правительство и на место Кибовского пришел другой глава Департамента культуры, я расстроился – Александр Владимирович сделал столько хорошего за свое правление, сколько не сделали бы и десять руководителей.