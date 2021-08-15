«Талибан» хочет создать «открытое исламское правительство»

Движение «Талибан»* ведет переговоры с целью формирования «открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон», сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.