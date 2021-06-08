ДрузьяТуризмМаскаев Александр – создатель живописных сказокhttps://artsgtu Маскаев Александр – создатель живописных сказок Александр Васильевич Маскаев родился в 1959 году.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов1992 год. Игра в волейбол у одной из статуй Будды в Бамианской долине (Афганистан). В 2001 году обе статуи были взорваны талибамиЮрий ИльиновCнимoк внутри кoлец Cатуpнa. Последний кадр зонда Cassini прежде чем он сгорел в атмосфере Сатурна .Комментировать
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