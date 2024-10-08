Около 70 человек погибли и ещё более 300 жителей Курской области пострадали с начала попытки вторжения ВСУ в регион, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии