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Маргарита Симоньян одержала победу над раком

Маргарита Симоньян одержала победу над раком

46-летняя Маргарита Симоньян объявила о наступлении ремиссии после длительной борьбы с агрессивной формой рака молочной железы.

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