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Мировое обозрение

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Медведев: Необходимости в мобилизации в России нет

Медведев: Необходимости в мобилизации в России нет

Вопрос о новой волне мобилизации в России не стоит на повестке дня. Об этом прямо заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы издания «Ведомости».

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