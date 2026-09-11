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Кардиолог Агапова объяснила, почему микроинсульт часто остаётся незаметным

Кардиолог Агапова объяснила, почему микроинсульт часто остаётся незаметным

Врач-кардиолог Наталья Агапова рассказала о признаках микроинсульта и объяснила, почему это состояние нельзя игнорировать даже при быстром исчезновении симптомов.

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