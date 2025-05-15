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«Кучка киевских террористов будет уничтожена» – подполковник ВС США

«Кучка киевских террористов будет уничтожена» – подполковник ВС США

Конгресс США едва ли будет голосовать за дополнительные военные поставки на Украину. Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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